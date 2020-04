Gericht ordnet für US-Händler strenge Corona-Regeln an

Amazon liefert in Frankreich bis 5. Mai keine Waren aus

Paris (AFP) - In Frankreich liefert Amazon bis mindestens 5. Mai keine Waren aus. Das teilte der US-Onlineriese am Montag in Paris mit. Das Berufungsgericht in Versailles hatte zuvor bestätigt, dass der Versandhändler seine Logistikzentren auf Corona-Ansteckungsrisiken für die Mitarbeiter überprüfen muss.

Amazon-Standort südlich von Paris © AFP

Die Amazon-Mitarbeiter sollen nun bis einschließlich 5. Mai zuhause bleiben, wie der Konzern mitteilte. Sie sollen in dieser Zeit ihren vollen Lohn erhalten. Die Amazon-Verteilzentren sind in Frankreich bereits seit dem 16. April geschlossen. Ein Gericht in erster Instanz hatte Gewerkschaftern Recht gegeben, die wegen mangelnder Schutzausrüstung und fehlender Abstandsregeln geklagt hatten.