Entscheidung soll noch dieses Jahr fallen

Amazon nimmt 20 Städte in die engere Auswahl für Standort von zweitem Hauptsitz

Washington (AFP) - 238 Städte in Nordamerika haben sich darum beworben, neuer Standort von Amazon zu werden - 20 sind in der engeren Auswahl. Amazon veröffentlichte am Donnerstag seine sogenannte Short List. Unter den 20 Städten für das "HQ2" (Headquarter 2) sind 19 in den USA sowie Toronto in Kanada.

"Danke an alle Städte, die sich beworben haben", erklärte Amazon. "Es war sehr hart, von 238 auf 20 zu kommen." Alle Bewerbungen hätten "riesige Begeisterung und Kreativität" gezeigt.

Unter den 20 Favoriten sind drei Städte in der Nähe der Hauptstadt Washington, wo Amazon-Chef Jeff Bezos zeitweise wohnt und wo die "Washington Post" sitzt, die Bezos gehört. Auch New York ist auf der Liste, genauso das nahe gelegene Newark. Weitere Städte im Nordosten der USA sind Boston, Philadelphia, Pittsburgh und Raleigh. Aus dem Südosten schafften es Atlanta, Miami und Nashville in die engere Auswahl. Der mittlere Westen ist mit Chicago, Indianapolis und Columbus vertreten. Auch Denver, Los Angeles sowie Dallas und Austin in Texas sind dabei.

Amazon hatte im September angekündigt, einen neuen Standort zu suchen. Im Hauptquartier in der Nähe von Seattle im Bundesstaat Washington - dort hatte Bezos das Unternehmen 1994 als Buchversand gegründet - arbeiten inzwischen mehr als 40.000 Menschen in 33 Gebäuden.

Amazon will im "HQ2" rund 50.000 Menschen beschäftigen und selbst fünf Milliarden Dollar (4,25 Milliarden Euro) investieren. Die Städte buhlen um die Gunst von Amazon mit milliardenschweren Steuererleichterungen. Die Entscheidung soll noch dieses Jahr fallen.