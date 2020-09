Amazon schafft 7000 neue Jobs in Großbritannien

Onlineriese profitiert vom Versandboom in der Corona-Krise

London (AFP) - Der Online-Versandhändler Amazon will in Großbritannien weitere 7000 Arbeitsplätze schaffen. Die neuen Mitarbeiter sollen bis Ende des Jahres eingestellt werden, teilte Amazon am Donnerstag mit. 3000 Stellen hat der Online-Riese im Königreich in diesem Jahr bereits geschaffen. Dort arbeiten demnach dann mehr als 40.000 Menschen in dem US-Unternehmen; hinzu kommen in der Weihnachtszeit 20.000 Saisonarbeitskräfte.

Ein Großteil der neuen Jobs werde in den drei großen neuen Logistikzentren von Amazon im Norden Großbritanniens entstehen, teilte der Konzern mit. Eins davon war erst im Mai eröffnet worden, zwei weitere sollen im Herbst folgen.

Amazon hatte im zweiten Quartal dieses Jahres seinen Gewinn auf 5,2 Milliarden Dollar verdoppelt. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 40 Prozent. Seit Beginn der Corona-Krise stellte der Konzern weltweit insgesamt 175.000 Beschäftigte ein.