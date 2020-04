Online-Händler hat in den USA schon 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt

Amazon schreibt in Corona-Krise 75.000 weitere Stellen aus

Washington (AFP) - Der Onlinehändler Amazon hat inmitten der Coronavirus-Krise 100.000 neue Mitarbeiter in den USA eingestellt - und schreibt 75.000 weitere Stellen aus. Der Konzern verwies am Montag auf die gestiegene Zahl von Online-Bestellungen. Deswegen sollten 75.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden, um Kunden in diesen "beispiellosen Zeiten" beliefern zu können.

Amazon-Logo © AFP

Amazon hatte Mitte März 100.000 Neueinstellungen in Ganz- oder Teilzeitstellen angekündigt. Diese Stellen seien inzwischen besetzt, erklärte der Konzern am Montag. Es bestehe aber weiter Einstellungsbedarf.

Wegen der Corona-Krise hätten zahlreiche Menschen etwa in Hotels, Restaurants oder in der Reisebranche ihren Job verloren, erklärte der Internet-Riese. Bis zu einer Rückkehr zur Normalität und einer möglichen Rückkehr in ihre alten Jobs könnten viele Entlassene bei Amazon unterkommen.

In der Coronavirus-Krise bestellen zahlreiche Menschen angesichts von Ausgangsbeschränkungen und der Sorge vor Ansteckungen ihre Produkte online. Bei Online-Händlern und Lieferdiensten wächst deswegen der Bedarf an Arbeitskräften. Das auf Supermarkt-Auslieferungen spezialisierte US-Unternehmen Instacart etwa will 300.000 Leiharbeiter einstellen.