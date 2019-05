Umsätze deutscher KMU laut US-Konzern 2018 deutlich gestiegen

Amazon verweist auf seine Bedeutung für kleine und mittlere Unternehmen

München (AFP) - Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Deutschland profitieren nach Angaben von Amazon in wachsendem Maße von der Handelsplattform des US-Onlinekonzerns. Wie Amazon am Freitag in München mitteilte, exportierten KMU im vergangenen Jahr über Amazon Produkte im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Euro - eine Steigerung von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Frau bedient Amazon-App © AFP

Diese Steigerung der Exportzahlen um fast ein Fünftel sei für deutsche KMU, die bei Amazon verkauften, "ein großer Erfolg und zeigt, wie sehr sie von den Möglichkeiten des E-Commerce profitieren", sagte Markus Schöberl, der bei Amazon Deutschland für den Bereich Verkäufer Services verantwortlich ist. Die Zahlen lagen AFP am Freitag vor.

Nach Angaben des Unternehmens verkaufen derzeit insgesamt mehr als 130.000 kleine und mittlere Unternehmen aus Europa ihre Produkte über die sogenannten Amazon Stores. Dort können Händler ihre Artikel über die Plattform des Konzerns vermarkten und anbieten.

Laut Amazon exportierten 2018 mehrere zehntausend deutsche KMU mehr als 90 Millionen Produkte an Amazon-Kunden außerhalb Deutschlands. Mehr als 80 Prozent der deutschen KMU hätten ihre Produkte dabei bereits an Kunden in aller Welt exportiert, etwa in Länder wie Sri Lanka, Jordanien oder Trinidad und Tobago.

Weltweit stammen demnach mehr als 50 Prozent der bei Amazon verkauften Produkte von kleinen und mittleren Unternehmen. Dabei wachse der Umsatz von Drittanbietern schneller als Amazons eigenes Handelsgeschäft, erklärte der Konzern.

Exportspitzenreiter sind Amazon zufolge in Europa die britischen KMU gefolgt von Deutschland und Italien. Eine Umfrage der Wirtschaftsberatung Keystone Strategy unter Unternehmen, die bei Amazon verkaufen, ergab demnach, dass deutsche KMU mehr als 75.000 Mitarbeiter für den Verkauf bei Amazon beschäftigen. EU-weit sind es nach Unternehmensangaben 200.000.