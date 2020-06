Fonds zielt auf Unterstützung von Unternehmen klimaneutraler Produkte ab

Amazon will zwei Milliarden US-Dollar in Klimaschutz investieren

Washington (AFP) - Der Onlineversandhändler Amazon will zwei Milliarden US-Dollar in den Klimaschutz investieren. Mit Hilfe des Climate Pledge Funds sollen die Bemühungen von Startups und anderen Firmen in verschiedenen Bereichen unterstützt werden, um "den Übergang zu einer CO2-emissionsfreien Wirtschaft zu erleichtern", wie es in einer Erklärung der Konzerns am Dienstag hieß.

Amazon-Chef Jeff Bezos © AFP

Die Ankündigung erfolgte, nachdem Amazon-Chef Jeff Bezos im vergangenen Jahr versprochen hatte, sein eigenes Unternehmen klimafreundlicher zu machen und andere aufforderte, es Amazon gleichzutun.

Die Initiative werde "in visionäre Unternehmer investieren, die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, um den CO2-Ausstoß von Firmen zu reduzieren" und diese zum nachhaltigeren Wirtschaften anzuhalten, erklärte Bezos am Dienstag. Der neue Fonds zielt demnach auf Unternehmen verschiedener Branchen ab, darunter Transport und Logistik, Energieerzeugung, -lagerung und -nutzung, Fertigung und Materialien, Kreislaufwirtschaft sowie Lebensmittel und Landwirtschaft.

Berücksichtigt würden Unternehmen aus der ganzen Welt - von Startups bis hin zu gut etablierten Unternehmen, erklärte Bezos. Zudem sollen sich weitere Investoren an dem Fonds beteiligen.

Amazon ist nach eigenen Angaben auf dem Weg, bis 2025 zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umzusteigen. Bezos' "Klimaversprechen" schlossen sich weitere Unternehmen an, darunter der US-Telekommunikationsriese Verizon, der britische Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser und der in Indien ansässige Technologiekonzern Infosys.