Verordnung zu Freigabe am Samstag in Kraft getreten

Anbieter von E-Scootern wollen in nächsten Tagen in Deutschland loslegen

Berlin (AFP) - Anbieter von E-Scootern wollen in den nächsten Tagen in Deutschland loslegen. "Wir sind sofort startklar und erwarten die nächsten Tage die Genehmigung durch das Kraftfahrtbundesamt", sagte Lawrence Leuschner vom Berliner Roller-Verleiher "Tier" der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Leuschner ist bereits in rund 20 europäischen Städten aktiv.

Die Verordnung zur Freigabe des Betriebs der Elektroroller trat am Samstag in Kraft. Allerdings ist nun für die Fahrzeuge noch eine Allgemeine Betriebserlaubnis erforderlich. Zudem muss der Halter eine Haftpflichtversicherung abschließen.

Ansonsten sieht die Verordnung für die Fahrt mit den Elektro-Rollern ein Mindestalter von 14 Jahren und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern vor. Benutzt werden dürfen Scooter nur auf Radwegen oder auf Straßen, wo es keinen Radstreifen gibt. Gehwege bleiben dagegen mit Rücksicht auf die Sicherheit von Fußgängern tabu.

"Tier" will seine Roller in Deutschland nach eigenen Angaben zunächst in Berlin, München und Frankfurt anbieten, weitere Städte sollen hinzukommen. "Das Auto hat in Städten nichts zu suchen", sagte Leuschner. "Es ist laut, dreckig und für kurze Strecken das grundfalsche Fortbewegungsmittel."