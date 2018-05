Ermittler werfen früherem Vorstandschef Verschwörung und Betrug vor

Anklage gegen Ex-VW-Chef Winterkorn in den USA wegen Abgasaffäre

New York (AFP) - Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn ist wegen des Abgasskandals in den USA angeklagt worden. Ihm werden Verschwörung und Betrug vorgeworfen. Winterkorn und fünf weitere VW-Manager hätten "bewusst und absichtlich Betrug begangen", um die US-Abgasvorschriften zu umgehen, hieß es in einer am Donnerstag bei Gericht in Detroit im Bundesstaat Michigan eingereichten Anklageschrift.

Ex-VW-Chef Winterkorn © AFP

Winterkorn habe bereits im Mai 2014 von den Manipulationen bei Abgasmessungen gewusst und entschieden, den Betrug fortzusetzen, erklärte das US-Justizministerium. Volkswagen hatte im September 2015 auf Druck der US-Behörden zugegeben, weltweit in rund elf Millionen Diesel-Fahrzeuge unterschiedlicher Marken eine illegale Software eingebaut zu haben. Das Programm verringert den Ausstoß von schädlichen Stickoxiden bei standardisierten Tests, aber nicht im Normalbetrieb auf der Straße.

Die von Volkswagen im Zuge der Aufarbeitung des Skandals ausgehandelten Entschädigungen und Strafzahlungen in den USA belaufen sich inzwischen auf mehr als 22 Milliarden Dollar. Der Autohersteller rief in den Vereinigten Staaten rund 600.000 Autos zurück.