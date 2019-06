Politik und Wirtschaft beschließen Nationale Weiterbildungsstrategie

Anspruch auf Nachholung des Berufsabschlusses und höheres Aufstiegs-Bafög

Berlin (AFP) - Arbeitnehmer sollen künftig einen Anspruch auf Nachholen eines Berufsabschlusses haben, die finanzielle Förderung für die Vorbereitung auf einen Fortbildungsabschluss soll erhöht werden: Diese und weitere Maßnahmen sieht die Nationale Weiterbildungsstrategie vor, die Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch beschlossen. "Wir wollen in Deutschland eine echte Weiterbildungskultur entwickeln", erklärte Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Berlin.

Berufsschüler bei der Arbeit am Tablet © AFP

Die Ministerin betonte, Weiterbildung müsse so ausgestaltet sein, dass sie die Beschäftigten nicht überfordert, sondern sie motiviert, sich fortzubilden. Sie kündigte eine "substanzielle" Erhöhung des Aufstiegs-Bafög an. Damit fördert der Staat die Vorbereitung auf mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse wie Meister, Fachwirt, Technikerin oder Betriebswirtin.

Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hob hervor, dass Deutschland mehr in Qualifizierung und Weiterbildung investieren müsse, um die Chancen des digitalen Wandels nutzen zu können. Die Nationale Weiterbildungsstrategie erschöpfe sich dabei nicht in "abstrakten Absichtserklärungen". Als "ganz konkrete Maßnahmen" nannte Heil "einen grundsätzlichen Anspruch auf Nachholen eines Berufsabschlusses" und die deutliche Stärkung der Weiterbildungsberatung der BA. "Außerdem werden wir Maßnahmen wie staatlich geförderte Bildungszeiten prüfen - für neue und gute Arbeit von morgen."

Die Nationale Weiterbildungsstrategie ist nach Angaben der Minister die erste in der Geschichte der Bundesrepublik. 2021 soll ein erstes Fazit gezogen werden, um die Ziele zu überprüfen.