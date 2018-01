2,57 Millionen Menschen und damit 207.000 weniger als vor einem Jahr jobsuchend

Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar geringer als üblich

Nürnberg (AFP) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar um 185.000 auf 2,57 Millionen gestiegen. Ein Anstieg zu Jahresbeginn im Vergleich zu Dezember ist üblich, er fiel aber schwächer aus als normalerweise, erklärte die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch. BA-Chef Detlef Scheele sagte, der Arbeitsmarkt sei "wirklich schwungvoll in das neue Jahr gestartet".

Agentur für Arbeit in Stuttgart © AFP

Im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres gab es 207.000 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Saisonbereinigt, also ohne den Einfluss des Winterwetters etwa auf die Außenberufe, sank demnach die Arbeitslosenzahl um 28.000.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften blieb der BA zufolge auf einem unverändert sehr hohen Niveau. Im Januar waren 736.000 freie Jobs bei der BA gemeldet, 89.000 mehr als im Januar des Vorjahres. Auch die Zahl der Erwerbstätigen blieb auf einem sehr hohen Niveau.

Nach den jüngsten Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 67.000. Mit 44,62 Millionen Erwerbstätigen war sie im Vergleich zum Vorjahr um 641.000 höher. Der Anstieg geht demnach allein auf einen Zuwachs bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zurück. Nach BA-Hochrechnungen für den November erhöhte sich diese auf 32,82 Millionen, das waren 756.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Die Linken-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann erklärte, dass "allen Jubelmeldungen zum Trotz" die strukturellen Probleme auf dem Arbeitsmarkt noch immer ungelöst seien. "Das betrifft die vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse, auf denen der Beschäftigungszuwachs in erheblichem Umfang beruht. Das betrifft aber auch hunderttausende Langzeiterwerbslose, die von der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt abgehängt bleiben", erklärte Zimmermann.

Derweil meldete auch die Europäische Union einen Aufschwung am Arbeitsmarkt. Im vergangenen Jahr verringerte sich in den EU-Staaten die Zahl der Erwerbslosen um zwei Millionen, berichtete das EU-Statistikamt Eurostat. Es seien im Dezember noch 17,96 Millionen Männer und Frauen ohne Job gewesen. Dies entsprach einer Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent.

In den 19 Staaten der Eurozone sank die Erwerbslosenzahl binnen eines Jahres um 1,54 Millionen auf 14,14 Millionen Menschen. Dies entsprach im Dezember einer Quote von 8,7 Prozent. In der EU befand sich die Arbeitslosenquote Eurostat zufolge damit auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2008.

In der Währungsunion war es das geringste Niveau seit Januar 2009. Die niedrigsten Arbeitslosenquoten hatten nach den Eurostat-Berechnungen Tschechien (2,3 Prozent), Malta und Deutschland (beide jeweils 3,6 Prozent). Am schwierigsten war die Lage weiter in Griechenland (20,7 Prozent nach letzten verfügbaren Daten vom Oktober) sowie in Spanien (16,4 Prozent).