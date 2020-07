Im Mai niedrigster Preiszuwachs bei Wohngebäuden seit drei Jahren

Anstieg der Baupreise schwächt sich leicht ab

Wiesbaden (AFP) - Die Baupreise für Wohngebäude haben im Mai weiter zugelegt - allerdings nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im Mai um 3,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das ist der niedrigste Anstieg seit Mai 2017, als das Plus bei 2,9 Prozent lag.

Im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der coronabedingten Einschränkungen, belief sich der Preisanstieg im Jahresvergleich noch auf 3,4 Prozent. Im Vergleich zum Februar erhöhten sich die Baupreise im Mai um 0,4 Prozent.