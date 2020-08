Technologiekonzern durchbricht als erstes US-Unternehmen symbolträchtige Marke

Apple erreicht Börsenwert von zwei Billionen Dollar

New York (AFP) - Apple hat als erstes US-Unternehmen einen Börsenwert von zwei Billionen Dollar erreicht. In New York notierten die Papiere des iPhone-Herstellers am Mittwochvormittag (Ortszeit) bei 468,34 Dollar (umgerechnet knapp 394 Euro). Der Wert aller Aktien des Technologiekonzerns stieg damit über die symbolträchtige Zwei-Billionen-Marke.

Apple-Logo in New York © AFP

Apple hatte erst im Jahr 2018 als erstes Privatunternehmen der Welt einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht. Seitdem übersprangen auch Amazon, Microsoft und der Google-Mutterkonzern Alphabet diese Marke. In der Corona-Krise haben viele Technologieunternehmen ihre Umsätze - anders als viele andere Branchen - weiter steigern können.