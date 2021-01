Finanzziele sollen aber unverändert bleiben

Apple knüpft Boni für Führungskräfte künftig an soziale Werte und Umweltstandards

San Francisco (AFP) - Der US-Konzern Apple knüpft die Jahresboni für seine Führungskräfte künftig an die Einhaltung von sozialen Werten und Umweltstandards. Diese Änderung werde bereits in diesem Jahr greifen, hieß es am Dienstag in einer Unternehmensmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC. Manager des Konzerns sollten so motiviert werden, "hohe Standards einer wertebasierten Führung" umzusetzen - zusätzlich zu guten finanziellen Ergebnissen. Die Finanzziele blieben unverändert.

Apple-Logo © AFP

Das Unternehmen sprach von "Apple-Werten", die einzuhalten seien, etwa der Fokus auf Erneuerbare Energien, Vielfalt am Arbeitsplatz und eine gute Unternehmensführung. All das werde in die Entscheidung über Bonuszahlungen einfließen - möglich seien Erhöhungen oder Absenkungen "um die zehn Prozent".