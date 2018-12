Technologieriese will neuen Komplex in Texas bauen und tausende Jobs schaffen

Apple kündigt Investitionen von einer Milliarde Dollar in den USA an

Washington (AFP) - Der US-Technologieriese Apple expandiert weiter auf dem Heimatmarkt und hat Investitionen in Höhe von einer Milliarde Dollar (knapp 880 Millionen Euro) angekündigt. Geplant sei die Errichtung eines neuen Komplexes in Texas, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Dort sollen zunächst rund 5000 Jobs entstehen, später soll die Anzahl der Beschäftigten auf 15.000 anwachsen.

Apple-Logo © AFP

Derzeit arbeiten in Austin, der Hauptstadt von Texas, bereits 6200 Menschen für Apple. Der neue Komplex soll unweit des bereits existierenden entstehen. Geplante Arbeitsfelder seien unter anderem Forschung und Entwicklung, Technik und Kundenbetreuung, hieß es in einer Erklärung von Apple. Der Konzern sei "stolz, neue Investitionen, Jobs und Möglichkeiten" in Städte im ganzen Land zu bringen, erklärte Konzernchef Tim Cook.

Apple kündigte zudem an, seine Beschäftigtenzahl in anderen Städten der USA in den kommenden drei Jahren auszubauen. Das Unternehmen will in den nächsten fünf Jahren zehn Milliarden Dollar in US-Datenzentren investieren.

Auch der Technologieriese Amazon hatte kürzlich Expansionspläne in den USA verkündet. So will das Unternehmen einen neuen Hauptsitz einrichten, der sich auf zwei Standorte verteilt und tausende neue Jobs schaffen soll.