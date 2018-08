Konzern vermeldet Umsatz- und Gewinnplus

Apple nähert sich einem Börsenwert von einer Billion Dollar

San Francisco (AFP) - Angetrieben durch den Verkauf seiner teuren iPhones hat der US-Elektronikriese Apple glänzende Geschäftszahlen vorgelegt und nähert sich der Marke von einer Billion Dollar Börsenwert. Das Unternehmen steigerte seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal um mehr als 30 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar (9,8 Milliarden Euro) und erreichte einen Umsatz von 53,3 Milliarden Dollar - das war ein Plus von 17 Prozent.

Apples Auftritt hängt nach wie vor stark von der Performance seines Flaggschiffs iPhone ab. Zwar verkaufte Apple im zurückliegenden Quartal weniger Geräte, nämlich 41,3 Millionen. Diesen Effekt konnte das Unternehmen aber durch die hohen Preise des iPhone X und des iPhone 8 kompensieren. Allein in diesem Segment betrug der Quartalsumsatz 30 Milliarden Dollar.

Konzernchef Tim Cook lobte "Apples bestes Juni-Quartal aller Zeiten" sowie das "vierte Quartal mit zweistelligen Gewinnzuwächsen in Folge". Der Aktienkurs legte im nachbörslichen Handel am Dienstag um rund vier Prozent zu. Damit rückte der Börsenwert des Konzerns näher an die Rekord-Marke von einer Billion Dollar heran - er lag bei Handelsschluss bei 935,3 Milliarden Dollar. Apple wäre das erste Privatunternehmen überhaupt, das diese symbolische Marke erreicht.

Die Finanzmärkte hatten die Apple-Zahlen auch vor dem Hintergrund des laufenden Handelskonflikts zwischen den USA und China mit Spannung erwartet. Das Land ist ein wichtiger Markt für den US-Großkonzern. Cook begrüßte, dass iPhone, iPad, Apple Watch und andere Produkte bislang von Zollentscheidungen im Handelsstreit verschont blieben. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Krise angesichts der Bedeutung des chinesischen Markts für die US-Wirtschaft regeln lasse.

Der Gegenwind für Apple bläst aus China hingegen kräftig: Wie das US-Marktforschungsunternehmen IDC mitteilte, überholte das chinesische Unternehmen Huawei seinen US-Konkurrenten Apple im vergangenen Quartal erstmals auf dem Smartphone-Markt. Marktführer blieb Samsung. Der südkoreanische Konzern verkaufte im zweiten Quartal weltweit 71,5 Millionen Handys, das war ein Marktanteil von 20,9 Prozent. Huawei folgte mit 54,2 Millionen Geräten und einem Anteil von 15,8 Prozent dahinter, Apple kam mit seinen 41,3 Millionen iPhones und einem Marktanteil von 12,1 Prozent auf Rang drei.

Dem IDC zufolge ist es das erste Mal, dass Apple in einem Quartal beim Marktanteil nicht Platz eins oder zwei belegt und außerdem das erste Mal, dass der aufstrebende chinesische Konzern den US-Anbieter überholt.