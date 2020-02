Konzern: Anhaltende Lieferengpässe bei iPhones

Apple nimmt wegen Coronavirus seine Umsatzprognose zurück

San Francisco (AFP) - Wegen der Coronavirus-Epidemie in China hat Apple seine Umsatzprognose für das laufende Quartal zurückgenommen. Das bislang genannte Umsatzvolumen von 63 bis 67 Milliarden Dollar (58 bis 62 Milliarden Euro) in dem bis Ende März laufenden Geschäftsquartal könne nicht erreicht werden, teilte der US-Elektronikgigant am Montag mit. Aufgrund der Einschränkungen der Produktion in China gebe es weiterhin weltweite Lieferengpässe beim iPhone.

Geräte des US-Konzerns Apple werden in China gefertigt © AFP

Zwar laufe die Produktion in China wieder an, "aber die Rückkehr zu normalen Bedingungen" dauere länger als erwartet, erklärte Apple. Für das Unternehmen ist China ein zentraler Produktionsstandort und auch ein wichtiger Absatzmarkt. Wegen der Epidemie hatte Apple sämtliche seiner Läden in der Volksrepublik geschlossen. Die Läden würden nun allmählich wieder geöffnet - und zwar "so kontinuierlich und sicher, wie wir können", kündigte das Unternehmen an.