Apple-Chef Cook: "Neue Ära für das iPhone"

Apple stattet neue iPhones mit 5G-Technologie aus

Cupertino (AFP) - Alle neuen iPhones des US-Technologieriesen Apple sollen künftig die 5G-Technologie nutzen können. "Heute ist der Anfang einer neuen Ära für das iPhone", sagte Apple-Chef Tim Cook bei einer online übertragenen Veranstaltung am Dienstag im Hauptsitz des Unternehmens in Kalifornien. "Wir werden 5G in unserer gesamten Palette von iPhone-Modellen einführen." Apple stattet seine Smartphones damit nach den beiden Marktführern Samsung und Huawei mit 5G-Technologie aus.

Apple-Chef Tim Cook spricht über 5G-Technologie © AFP

Unter den neuen Modellen ist das neu gestaltete iPhone 12, das ab 799 Dollar (rund 680 Euro) erhältlich sein wird. Ein kleineres iPhone 12 mini soll ab 699 Dollar zu haben sein. Der Aktienwert des Konzerns fiel kurz nach der Ankündigung um fast drei Prozent.

Die 5G-Technologie verspricht einen exponentiellen Sprung, was die Datenmenge und die Geschwindigkeit bei drahtlosen Verbindungen angeht. Damit erhofft sich die Branche Fortschritte, etwa bei selbstfahrenden Autos, bei Virtual-Reality-Anwendungen oder in der Gesundheitsversorgung.

Die Smartphone-Hersteller erhoffen sich von der neuen Technologie zudem eine Steigerung der Verkaufszahlen. Der Gesamtverkauf von Smartphones war laut dem US-Marktforschungsunternehmen IDC im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent gesunken.

Apple stellte zudem eine neue Version seines digitalen Assistenten HomePod vor. Der HomePod reagiert auf Sprachbefehle und kann Musik spielen.