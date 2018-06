Keine Details zu Einigung der Smartphone-Hersteller mitgeteilt

Apple und Samsung legen Patentstreit nach sieben Jahren bei

San Francisco (AFP) - Der südkoreanische Elektronikhersteller Samsung und der US-Konkurrent Apple haben ihren jahrelangen Patentstreit über das iPhone-Design beigelegt. Aus den am Mittwoch öffentlich gewordenen Gerichtsunterlagen gehen keine Details der Einigung hervor. Beide Unternehmen verweigerten zunächst eine Stellungnahme.

Apple und Samsung überziehen sich seit Jahren mit Klagen

Die Einigung in dem sieben Jahre währenden Streit kommt einen Monat, nachdem Samsung von einem Bundesgericht dazu verurteilt worden war, Apple 533 Millionen Dollar (454 Millionen Euro) zu zahlen. Zur Begründung hieß es, Samsung habe das Design von Apples iPhone kopiert. Weitere fünf Millionen Dollar Entschädigung sollte Samsung wegen Patentverletzungen bei iPhone-Funktionen zahlen.

2011 war Samsung in dem Fall bereits zur Zahlung von 400 Millionen Dollar verurteilt worden, der südkoreanische Hersteller ging jedoch in Berufung. Die beiden Smartphone-Konkurrenten hatten sich in den vergangenen Jahren weltweit mit Dutzenden von gegenseitigen Patentklagen überzogen.