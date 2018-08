Bundesarbeitsgericht: Auswertung erst bei "berechtigtem Anlass" zulässig

Arbeitgeber dürfen Video-Aufnahmen aus Verkaufsräumen monatelang speichern

Erfurt (AFP) - Das Bundesarbeitsgericht hat die Rechte von Arbeitgebern bei der Überwachung ihrer Beschäftigten deutlich gestärkt. Sie dürfen beim Verdacht einer Straftat Video-Aufnahmen aus öffentlich zugänglichen Räumen wie Geschäften auswerten und diese Aufzeichnungen zudem monatelang speichern, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) am Donnerstag entschied. Arbeitgeber können mit der Auswertung demnach solange warten, bis sie dafür einen "berechtigten Anlass" sehen. (Az: 2 AZR 133/18)

Bundesarbeitsgericht in Erfurt © AFP

Im Streitfall geht es um eine frühere Minijoberin bei einem Tabak- und Zeitschriftenhändler im Sauerland. Der Arbeitgeber stellte im Juli 2016 einen erheblichen "Warenschwund" fest, insbesondere bei den Tabakwaren. Aus diesem Anlass schaute sich der Arbeitgeber im August 2016 die Aufnahmen einer in der Filiale installierten Videokamera an. Dabei stellte er fest, dass die Mitarbeiterin an zwei Tagen Anfang Februar 2016 eingenommes Geld nicht in die Kasse gelegt und in der Kasse auch nicht registriert hatte. Daraufhin wurde sie entlassen.

Die Minijoberin bestritt die Vorwürfe und klagte gegen die Kündigung. In der Vorinstanz gab das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm der Kündigungsschutzklage statt. Denn der Arbeitgeber habe die Aufnahmen mit den Vorschriften zur "Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume" gerechtfertigt. Das Bundesdatenschutzgesetz verlange hier aber die unverzügliche Löschung nicht mehr erforderlicher Daten. Im Streitfall seien die Videoaufnahmen jedoch erst nach rund sechs Monaten ausgewertet worden. Somit seien sie gesetzeswidrig nicht "unverzüglich" gelöscht worden und dürften nicht als Beweis verwertet werden.

Dem widersprach das BAG nun. Demnach darf der Arbeitgeber die Aufnahmen nutzen, "solange die Ahndung der Pflichtverletzung durch den Arbeitgeber arbeitsrechtlich möglich ist". Ob sich daraus konkrete Fristen ableiten lassen, ließ das BAG in der mündlichen Urteilsbegründung noch offen. Einen Zeitraum von knapp sechs Monaten hielten die Erfurter Richter hier jedenfalls für noch zulässig.

Voraussetzung für die Verwertung der Aufnahmen ist laut BAG allerdings, dass die Videoüberwachung in dem Verkaufsraum des Ladens überhaupt zulässig war. Das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt eine Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume unter anderem "zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke". Hier hatte der Arbeitgeber angegeben, er wolle "sein Eigentum vor Straftaten sowohl von Kunden als auch von eigenen Arbeitnehmern schützen".

Das BAG verwies den Streit an das LAG Hamm zurück. Dies soll nun prüfen, ob die vom Arbeitgeber vorgetragenen Gründe die Installation einer Videokamera rechtfertigten.