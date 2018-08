Verband: Einzelhandel muss uns faire Erzeugerpreise zahlen

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft erneuert Forderung nach Solidarität

Düsseldorf (AFP) - Angesichts der erwarteten Schäden durch das heiße trockene Sommerwetter hat die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ihre Forderung an den Einzelhandel nach fairen Preisen erneuert. Wenn Aldi den Butterpreis wie vor einigen Tagen geschehen um zehn Cent auf 1,75 Euro senke, "mögen sich vielleicht einige Verbraucher darüber freuen", sagte AbL-Bundesgeschäftsführer Georg Janßen der "Rheinischen Post" vom Dienstag. Für die Milchviehbetriebe sei das hingegen eine "Kampfansage" und das in einer Situation, "wo wir keine Futtergrundlage für unsere Kühe haben".

Kühe kühlen sich ab © AFP

Die größte deutsche Molkerei, das Deutsche Milchkontor DMK, zahle den Bauern nur 32 Cent pro Liter, beklagte der Verband. Das decke die Erzeugungskosten nicht. Wenn außerdem die größten Fleischkonzerne in Deutschland, Tönnies und Vion, "zuletzt auf massiven Preisdruck setzen und Schweinemäster für das Kilo Schlachtgewicht 1,39 Euro erhalten, dann ist die Schweinemast nicht mehr rentabel, dann ist das auch verantwortungslos.

"An der Diskussion um faire Erzeugerpreise geht kein Weg vorbei, wenn kurzfristig spürbare Hilfe ankommen soll", zitierte die "Rheinische Post" den Verband. Die AbL, ein Zusammenschluss aus konventionell und ökologisch wirtschaftenden Bauern, hatte bereits vor dem Bund-Länder-Treffen zur Dürre in der vergangenen Woche in einem offenen Brief Molkereien, Schlachthofunternehmen und die Lebensmittelketten zur Solidarität mit den Bauern aufgerufen.

Es sei "zu einfach", staatliche Hilfen einzufordern, hatte die AbL erklärt. Was den Betrieben schnell helfe, seien faire Erzeugerpreise. Die Landwirte in Deutschland rechnen wegen der Dürreperiode in diesem Sommer mit massiven Ernteausfällen.