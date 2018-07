Differenz im Verarbeitenden Gewerbe am größten

Arbeitskosten lagen 2016 im Osten 23,5 Prozent unter dem Westniveau

Wiesbaden (AFP) - Die Arbeitskosten in Ostdeutschland sind immer noch deutlich geringer als in Westdeutschland. Im Jahr 2016 lagen sie 23,5 Prozent unter Westniveau, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Demnach betrugen die Kosten pro geleisteter Arbeitsstunde im Durchschnitt 33,09 Euro. In Westdeutschland waren es 34,19 Euro und im Osten 26,14 Euro.

Die größte Differenz bestand mit 36,4 Prozent im Verarbeitenden Gewerbe. Den geringsten Abstand wiesen die Bereiche Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung (4,5 Prozent) sowie Erziehung und Unterricht (6,8 Prozent) auf, die beide vom öffentlichen Dienst geprägt sind.