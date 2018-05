Anstieg der Nachfrage in Werbebranche am größten

Arbeitskräftebedarf steigt im Mai leicht

Frankfurt/Main (AFP) - Die deutsche Wirtschaft sucht wieder mehr Arbeitskräfte. Die Indizes der Bundesagentur für Arbeit (BA) und des ifo-Instituts stiegen im Mai leicht an, wie sie am Dienstag mitteilten. Angetrieben wurde der Anstieg laut dem ifo-Beschäftigungsbarometer vor allem durch die Werbebranche sowie den Hotel- und Gastronomiebereich. Die Arbeitsagentur verzeichnete in der Kommunikations- und Informationstechnik das größte Nachfragewachstum. Engpässe gebe es zunehmend in der Baubranche.

Bauarbeiter geht über Baustelle © AFP

Der Index der BA stieg im Vergleich zum April um zwei Punkte auf 253. Das sind 20 Punkte mehr als vor einem Jahr. Laut BA suchen auch das Verarbeitende Gewerbe und der Handel mehr Kräfte. Gesunken ist hingegen die Nachfrage im Bildungs- und Erziehungswesen.

Das ifo-Beschäftigungsbarometer stieg von 103,3 im April auf 104,1 im Mai. Vor einem Jahr lag es bei 102,3. Auch der Handel und die Bauindustrie suchten nach einem Rückgang in den letzten Monaten wieder mehr Personal. Einzig die Industrie suchte weniger Beschäftigte.

Gründe für den hohen Bedarf sind der Arbeitsagentur zufolge die anhaltend robuste Konjunktur und der hohe Beschäftigungsstand, durch den mehr Menschen ihren Arbeitsplatz wechseln. Die wachsende Bedeutung von Teilzeitjobs erhöht zusätzlich den Arbeitskräftebedarf.

Die Bundesagentur für Arbeit errechnet ihren Index aus den bei ihr gemeldeten Arbeitsstellen. Das ifo-Institut errechnet seinen Index aus rund 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Groß- und Einzelhandels und des Dienstleistungssektors. Diese geben an, ob die Zahl ihrer Beschäftigten in den nächsten drei Monaten sinkt, gleich bleibt oder steigt.