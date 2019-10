Arbeitskreis Steuerschätzung berät über Herbstprognose

Mainz (AFP) - Der Arbeitskreis Steuerschätzung kommt heute (08.30 Uhr) in Stuttgart zu dreitägigen Beratungen zusammen. Das Gremium schätzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die künftigen Steuereinnahmen. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen. Dem Arbeitskreis gehören neben Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen noch weitere Experten aus Wirtschaftsinstituten und Behörden an.

Am Mittwoch will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin die neuen Schätzergebnisse bekanntgeben. Laut einem Bericht des Magazins "Spiegel" dürfte es im laufenden Jahr für den Bund noch einmal einen Anstieg der Einnahmen im Vergleich zur Mai-Prognose geben. In den folgenden Jahren dürften demnach die Steuereinnahmen aber niedriger ausfallen als bisher angenommen.