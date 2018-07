Jedoch erneut deutlicher Stellenzuwachs - Mehr Jobsuchende

Arbeitslosenquote in den USA gestiegen

Washington (AFP) - Trotz eines weiterhin robusten Stellenzuwachses ist die Arbeitslosenquote in den USA gestiegen. Sie erhöhte sich im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 4,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Zugleich wurden aber unter dem Strich 213.000 neue Jobs geschaffen, womit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen wurden.

211.000 neue Jobs im April in den USA © AFP

Dass dennoch die Arbeitslosenquote stieg, liegt an einer gestiegenen Zahl von Menschen, die nach Arbeit suchen. Der wachsende Andrang auf dem Arbeitsmarkt kann als positives Signal gedeutet werden. Er weist darauf hin, dass mehr Menschen als bislang die Hoffnung haben, eine Stelle zu finden.

US-Präsident Donald Trump bewertet die insgesamt positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt als Erfolg seiner Wirtschaftspolitik, die auf Steuersenkungen und Deregulierungen setzt. Allerdings hatte die deutliche Belebung des Arbeitsmarkts schon lange vor seinem Amtsantritt eingesetzt. Unter seinem Vorgänger Barack Obama sank die Arbeitslosenquote von zehn Prozent im Jahr 2010 auf unter fünf Prozent.