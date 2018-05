Unternehmen schaffen 164.000 neue Jobs

Arbeitslosenquote in den USA sinkt auf 17-Jahres-Tief

Washington (AFP) - In den USA ist die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 17 Jahren gesunken. Im April lag sie bei nur 3,9 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Das liegt zum einen daran, dass die Wirtschaft floriert, zum anderen aber auch daran, dass dem Arbeitsmarkt insgesamt weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Vor April hatte die Arbeitslosenquote sechs Monate lang bei 4,1 Prozent verharrt.

211.000 neue Jobs im April in den USA © AFP

Rund 164.000 neue Jobs wurden unter dem Strich geschaffen, wie das Ministerium weiter mitteilte - deutlich weniger als von Analysten erwartet. Sie hatten mit 190.000 neuen Stellen gerechnet. Das Ministerium korrigierte zugleich die Beschäftigtenzahlen für März von 103.000 auf 135.000 nach oben.