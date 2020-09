1,4 Millionen neue Jobs im August

Arbeitslosenquote in den USA sinkt in Corona-Krise auf 8,4 Prozent

Washington (AFP) - Die Arbeitslosigkeit in den USA ist trotz der anhaltenden Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote sank im August im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 8,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Demnach wurden binnen eines Monats 1,4 Millionen neue Jobs geschaffen. Die Zahl der Arbeitslosen sank auf 13,6 Millionen.

In den USA werden wieder Beschäftigte eingestellt © AFP

Im Juli hatte die Arbeitslosenquote 10,2 Prozent betragen. Experten hatten für den August einen geringeren Rückgang der Quote auf 9,8 Prozent erwartet - die Zahlen fielen nun aber besser aus.

"Diese Verbesserungen am Arbeitsmarkt spiegeln die anhaltende Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität wider, die durch die Coronavirus-Pandemie - Covid-19 - und die Bemühungen zu ihrer Eindämmung gedrosselt war", erklärte die US-Behörde für Arbeitsmarktstatistik. Neue Jobs seien unter anderem im öffentlichen Sektor geschaffen worden, insbesondere für die laufende Bevölkerungsbefragung, außerdem in Sektoren wie Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit, Bildung und im Gesundheitssektor.

Die neuen Zahlen sind eine gute Nachricht für US-Präsident Donald Trump, der vor der Präsidentschaftswahl am 3. November auf eine rasche wirtschaftliche Erholung setzt. Im Zuge der Corona-Pandemie war die Arbeitslosenquote zwischenzeitlich auf 14,7 Prozent angestiegen.

Die USA sind gemessen an den absoluten Zahlen das am meisten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Seit Beginn der Krise wurden rund 6,2 Millionen Infektionsfälle bestätigt, mehr als 186.000 Menschen starben an den Folgen des Virus.