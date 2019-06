Deutschland mit zweitniedrigster Erwerbslosenquote nach Tschechien

Arbeitslosigkeit in Eurozone sinkt auf tiefsten Stand seit August 2008

Brüssel (AFP) - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist auf den tiefsten Stand seit August 2008 gesunken. Wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte, lag die Erwerbslosenquote in den 19 Staaten der Währungsunion im April noch bei 7,6 Prozent. In der gesamten EU blieb sie im Vergleich zum März mit 6,4 Prozent unverändert. Dies ist der niedrigste Wert seit Beginn der monatlichen EU-Aufzeichnungen im Januar 2000.

Agentur für Arbeit in Stuttgart © AFP

Die niedrigsten Arbeitslosenquoten hatten nach den EU-Zahlen Tschechien (2,1 Prozent), Deutschland (3,2 Prozent) und die Niederlande (3,3 Prozent). Am meisten Frauen und Männer waren in Griechenland (18,5 Prozent nach Daten vom Februar), Spanien (13,8 Prozent) und Italien (10,2 Prozent) ohne Job. Wegen unterschiedlicher Erfassungsmethoden können die Zahlen der EU-Behörde von denen nationaler Stellen wie der Bundesagentur für Arbeit abweichen.