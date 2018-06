Unternehmen schaffen 223.000 neue Jobs

Arbeitslosigkeit in den USA auf niedrigstem Stand seit 18 Jahren

Washington (AFP) - Die Arbeitslosigkeit in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit 18 Jahren gesunken. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 3,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und der niedrigste Stand seit April 2000.

211.000 neue Jobs im April in den USA © AFP

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist einerseits durch den robusten Aufschwung der US-Wirtschaft bedingt und andererseits dadurch, dass dem US-Arbeitsmarkt insgesamt immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Rund 223.000 neue Jobs wurden unter dem Strich im Mai geschaffen. Dies ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum April, als 159.000 neue Jobs entstanden.

Die Erwartungen der Analysten wurden damit deutlich übertroffen. Sie hatten mit 190.000 neuen Stellen gerechnet.

US-Präsident Donald Trump bewertet die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt als Erfolg seiner Wirtschaftspolitik, die auf Steuersenkungen und Deregulierungen setzt. Allerdings hatte der deutliche Rückgang der Arbeitslosigkeit schon unter seinem Vorgänger Barack Obama eingesetzt.