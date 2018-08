Stellenzuwachs allerdings unter den Erwartungen

Arbeitslosigkeit in den USA leicht gesunken

Washington (AFP) - Die Arbeitslosigkeit in den USA hat im Juli leicht abgenommen. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 3,9 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Im Juni war die Quote hingegen noch um 0,2 Punkte gestiegen.

Die neueste US-Arbeitsmarktbilanz wurde allerdings durch das gesunkene Tempo des Stellenzuwachses etwas getrübt. Unter dem Strich wurden nur 157.000 neue Jobs geschaffen. Die Analysten hatten mit 190.000 neuen Stellen gerechnet. Relativ schwach war der Stellenzuwachs in der Autoindustrie, im Verkehrswesen und im Bergbau.

US-Präsident Donald Trump bewertet die insgesamt positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt als Erfolg seiner Wirtschaftspolitik, die auf Steuersenkungen und Deregulierungen setzt. Allerdings hatte die deutliche Belebung des Arbeitsmarkts schon lange vor seinem Amtsantritt eingesetzt. Unter seinem Vorgänger Barack Obama sank die Arbeitslosenquote von zehn Prozent im Jahr 2010 auf unter fünf Prozent.