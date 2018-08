Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im August durch Sommerpause bedingt

Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter günstig

Nürnberg (AFP) - Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im August leicht gestiegen - die günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hält nach Auffassung der Bundesagentur für Arbeit (BA) aber weiter an. Die Zahl der Arbeitslosen habe wegen der Sommerpause "erwartungsgemäß" zugenommen und sei jahreszeitlich bedingt, erklärte BA-Chef Detlef Scheele. Insgesamt waren im August 2,351 Millionen Menschen jobsuchend gemeldet - 26.000 mehr als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote stieg damit leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Saisonbereinigt hätten sich Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung hingegen verringert, betonte Scheele. "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter günstig", erklärte der BA-Chef.

Bereinigt um saisonale Einflüsse errechnete die Bundesagentur für den August einen Rückgang um 8000 Arbeitslose im Vergleich zum Vormonat Juli und um 194.000 gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt zudem hoch: Im August waren 828.000 Arbeitsstellen gemeldet, 62.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach von einem "Zeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist". Angesichts dieser guten Stimmung sei es möglich, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent zu senken.

Damit werde sichergestellt, dass der BA genügend finanzielle Mittel für Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung stünden. Denn die deutsche Wirtschaft "expandiert weiter und braucht dafür gute Arbeitskräfte", erklärte Heil. In vielen Berufen und Regionen verschärfe sich der Fachkräftemangel.

Um die Qualifikation der Beschäftigten auf einem hohen Niveau zu halten und Arbeitslosigkeit so weit wie möglich zu verhindern, werde er "ein Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung auf den Weg bringen", erklärte Heil. Darin vorgesehen seien Zuschüsse für Unternehmen für die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter sowie eine Ausweitung des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung.

Die Linke kritisierte hingegen, "Jubelmeldungen" seien nicht angebracht. "Deutlich über zwei Millionen Menschen sind noch immer offiziell als erwerbslos registriert", erklärte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion, Sabine Zimmermann. Dazu kämen noch einmal über 800.000 Menschen, die "aus der Statistik herausgerechnet" würden. Nötig sei, die Arbeitslosenversicherung zu stärken und auszubauen. So solle etwa der Anspruch auf Arbeitslosengeld bereits nach vier Monaten Beitragszeit entstehen, forderte sie.

Der Grünen-Politiker Wolfgang Strengmann-Kuhn kritisierte, mehr als ein Viertel aller Erwerbstätigen sei nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies zeige, "wie stark der Arbeitsmarkt gespalten ist". Prekäre Beschäftigung müsse eingedämmt werden und die Sozialversicherungen nach dem Prinzip einer Bürgerversicherung mit einer Sozialversicherungspflicht für alle Bürger weiterentwickelt werden.

Die FDP warf der Bundesregierung vor, die gute Ausgangslage nicht dafür zu nutzen, "den Arbeitsmarkt zukunftssicher zu machen". Bei der Entlastung der Menschen durch Beitragssenkungen betreibe die große Koalition "Etikettenschwindel", erklärte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Zudem gebe es keine Pläne für flexiblere Arbeitszeitgesetze und "kein umfassendes Gesetz zur Einwanderung auf den Arbeitsmarkt nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer".

Die AfD kritisierte indes die "Mär vom Facharbeitermangel". Es reiche vollkommen aus, Arbeitslose und ältere Arbeitnehmer zu qualifizieren, erklärte der sozial- und arbeitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Uwe Witt.