IAB: 2018 wird aller Voraussicht nach Rekordjahr

Arbeitsmarktbarometer steigt auf neuen Höchststand

Nürnberg (AFP) - Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt hält weiter an. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg im März auf den höchsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2011, wie das Institut am Dienstag in Nürnberg mitteilte. "2018 wird aller Voraussicht nach ein Rekordjahr am Arbeitsmarkt", erklärte IAB-Experte Enzo Weber.

Baukräne in Berlin © AFP

Vollbeschäftigung sei "mittelfristig denkbar", erklärte Weber. "Aber dafür müssten noch mehr Arbeitslose von dem Rekordangebot an offenen Stellen profitieren können." Von entscheidender Bedeutung seien dafür "Qualifizierung sowie intensive Betreuung und Vermittlung".

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer stieg im März gegenüber dem Vormonat um 0,4 Punkte auf 105,4 Punkte. Für das Barometer werden einmal im Monat die Arbeitsagenturen nach ihren Einschätzungen für die kommenden drei Monate befragt. Die Skala reicht von 90 Punkten für eine sehr schlechte Entwicklung bis zu 110 Punkten für eine sehr gute Entwicklung.