Arbeitsminister Heil und BA-Chef Scheele äußern sich zur Lage auf dem Arbeitsmarkt

Berlin (AFP) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, äußern sich am Dienstag (14.00 Uhr) in Berlin zur Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt in Zeiten der Corona-Pandemie. Wegen der von der Bundesregierung verfügten Einschränkungen ist die Zahl der Kurzarbeiter bereits stark gestiegen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist bereits gesunken; Umfragen zufolge stoppen viele Unternehmen ihre Neueinstellungen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) © AFP

Am Vormittag (09.55 Uhr) bereits gibt die BA in Nürnberg die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für den Monat März bekannt. Die Regierung rechnet nach Angaben der BA von vergangener Woche mit etwa 2,1 Millionen Kurzarbeitern in der Corona-Krise. Die Arbeitsagenturen haben ihr Personal zur Bearbeitung von Anträgen auf Kurzarbeitergeld bereits aufgestockt. Die Zahl der Arbeitslosen könnte laut BA auf zeitweise bis zu drei Millionen ansteigen.