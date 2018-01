Neuer Name soll für Neuanfang stehen

Atomkonzern New Areva heißt jetzt Orano

La Défense (AFP) - Der französische Atomkonzern New Areva heißt jetzt Orano. Das Unternehmen kündigte die Umbenennung am Dienstag am Firmensitz in La Défense bei Paris an. Der Name stehe für einen "Neuanfang", sagte Konzernchef Philippe Knoche. "Orano" spielt auf das griechische Wort Ouranos an, den Namen für den Planeten Uran.

Aus New Areva wird Orano, sonst ändert sich nichts

Orano ist Teil der Areva-Holding, die ihren Namen behält, und stellt unter anderem Atombrennstoffe her. Die Reaktor-Sparte der Holding heißt inzwischen wieder Framatome und gehört zum staatlichen Energiekonzern EDF. Die Areva-Holding entstand 2001 aus der Fusion des US-französischen Konzerns Framatome mit der Cogema.

Areva machte zuletzt wegen Sicherheitsmängeln beim Bau eines neuen Atomreaktors im nordfranzösischen Flamanville Schlagzeilen. Von der Eröffung des neuen Atomkraftwerks macht die französische Regierung die von Deutschland geforderte Schließung des Akw Fessenheim im Elsass abhängig. Damit wird frühestens Ende dieses Jahres gerechnet.