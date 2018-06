Scharfe Kritik an Strafzöllen bei G7-Treffen bei Vancouver

Auch Kanada legt im Handelsstreit mit Trump Beschwerde bei der WTO ein

Whistler (AFP) - Nach der EU hat auch Kanada eine offizielle Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO gegen die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium eingereicht. Die Zölle, die die US-Regierung unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit verhängt habe, stünden im Widerspruch zu den internationalen Handelsverpflichtungen der USA und den WTO-Regeln, erklärte Außenministerin Chrystia Freeland am Freitag. US-Präsident Donald Trump erwägt derweil, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta durch separate Vereinbarungen mit Mexiko und Kanada zu ersetzen.

US-Präsident Donald Trump © AFP

Als wichtiger Verbündeter und größter Abnehmer von Stahl aus den USA seien die Strafzölle für Kanada "inakzeptabel", sagte Freeland. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kritisierte, dass die US-Regierung die Strafzölle mit nationalen Sicherheitsinteressen begründete: Kanadische Soldaten hätten in mehreren Kriegen Seite an Seite mit US-Truppen gekämpft. Das ist "beleidigend für sie", sagte Trudeau im Sender NBC News.

Trump hatte die Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium bereits im März verhängt, die EU und die beiden US-Nachbarländer Kanada und Mexiko aber zunächst davon ausgenommen. Am Donnerstag hatte die US-Regierung dann angekündigt, ab Freitag doch Strafzölle zu erheben. Die Europäer legten daraufhin am Freitag bei der WTO offiziell Beschwerde ein und trieben die Vorbereitung von Gegenzöllen auf US-Waren voran.

Wie die EU kündigte auch Kanada umgehend Gegenzölle an. Die kanadische Regierung will diese auf US-Waren im Wert von 16,6 Milliarden Dollar (knapp elf Milliarden Euro) aufschlagen. Die kanadischen Zölle sollen am 1. Juli in Kraft treten und unter anderem Joghurt, Kaffee und Waschmaschinen aus den Vereinigten Staaten treffen.

Beim Treffen der G7-Finanzminister und -Notenbankchefs in Whistler nördlich von Vancouver erntete US-Finanzminister Steven Mnuchin harsche Kritik: Trump gefährde die Weltwirtschaft. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte, dass "Franzosen, Briten und Deutsche zusammengehalten" hätten. "Jeder hat sein völliges Unverständnis für die amerikanische Entscheidung zum Ausdruck gebracht." Die USA als Auslöser seien jetzt am Zug. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nannte die Strafzölle inakzeptabel.

Der EU-Parlamentarier und Außenpolitiker Elmar Brok (CDU) rief die EU-Staaten zum Zusammenhalt auf. "US-Präsident Trump denkt sehr eindimensional und will nur seine Wahlkampfversprechen gegenüber den Stahlarbeitern erfüllen", sagte Brok der "Heilbronner Stimme" (Samstagsausgabe). "Aber die Folgen für die gesamte amerikanische Wirtschaft und die Beziehungen zu seinen Partnern wie Europa oder Kanada bedenkt er nicht. Trump provoziert einen Handelskrieg, bei dem es nur Opfer geben wird." Die Reaktion der Europäischen Union sei "absolut angemessen". Notwendig sei es auch, neue Handelsallianzen zu schmieden.

US-Handelsminister Wilbur Ross traf unterdessen am Samstag zu Gesprächen in Peking ein. Trump hatte auch China mit Strafzöllen im Umfang von 50 Milliarden Dollar gedroht. Die USA und China bemühen sich derzeit weiter um eine Beilegung ihres Handelsstreits.

Mit Blick auf das Freihandelsabkommen Nafta sagte Trump am Freitag, er könne sich bilaterale Abkommen mit den beiden Partnern vorstellen, die "sehr unterschiedlich" seien. "Wir verlieren viel Geld mit Kanada und wir verlieren ein Vermögen mit Mexiko", begründete er seine Forderung.

Die USA verhandeln derzeit mit Kanada und Mexiko über eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens, das Trump am Freitag erneut als "schrecklichen Deal" bezeichnete. Anders als im Wahlkampf in Aussicht gestellt, kündigte der US-Präsident das Abkommen aber bislang nicht. Die von der US-Regierung verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auch aus Kanada und Mexiko hatten das Verhandlungsklima zuletzt jedoch schwer belastet.

Auch Mexiko kündigte im Zollstreit wie Kanada und die EU Gegenmaßnahmen an. Rund 80 Prozent der Exporte Mexikos gehen in die USA.