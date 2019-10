Einzelhandelskette plant Nährwertampel auf Eigenmarken

Auch Lidl will Nutri-Score einführen

Neckarsulm (AFP) - Lidl will künftig ebenso wie die Handelsketten Aldi Nord und Aldi Süd die Nährwertampel Nutri-Score einführen. Wie Lidl am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte, soll dies Kunden "bei einer einfacheren Orientierung und Kaufentscheidung für eine bewusstere Ernährung" unterstützen. Derzeit würden verschiedene Produkte der Lidl-Eigenmarken geprüft, erklärte das Unternehmen. Nach der Schaffung der rechtlichen Grundlagen solle mit der Anbringung des Siegels auf Lidl-Eigenmarken begonnen werden.

Nutri-Score auf einer Joghurtpackung © AFP

"Wir haben viele Kundenanfragen, die aktiv nach einer transparenten Kennzeichnung von Lebensmittelprodukten fragen", erklärte Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf von Lidl Deutschland. Notwendig sei es nun, "dass zeitnah die rechtlichen Grundlagen zur Verwendung geschaffen werden".

Mithilfe der Nährwertampel sollen Verbraucher künftig leichter erkennen können, ob ein Produkt gesund ist oder nicht. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte Ende September erklärt, den Nutri-Score in Deutschland einführen zu wollen.

Das gab sie nach einer Verbraucherbefragung zu verschiedenen Systemen der Nährwertkennzeichnung bekannt, in der sich eine deutliche Mehrheit für den Nutri-Score ausgesprochen hatte. Klöckner will das Modell "zeitnah" auf freiwilliger Basis einführen, hieß es.

Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch wollen auch Aldi Nord und Aldi Süd den Nutri-Score einführen. Das Unternehmen unterstütze die geplante Einführung der Kennzeichnung und plane, sie "auf relevanten Eigenmarken-Produkten aufzubringen", heißt es in zwei gleichlautenden Schreiben an Foodwatch, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte. Voraussetzung dafür sei, dass ein entsprechender Rechtsrahmen existiere. Das könnte im kommenden Frühjahr der Fall sein.