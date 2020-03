Branchenschau hätte eigentlich vom 9. bis zum 11. Juni stattfinden sollen

Auch Videospielmesse E3 in Kalifornien wird wegen Coronavirus abgesagt

Washington (AFP) - Mit der Videospielmesse Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles wird eine weitere wichtige Branchenschau wegen des Coronavirus abgesagt. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, wurde die "schwierige Entscheidung" getroffen, die E3 in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Eigentlich hätte die Veranstaltung im US-Bundesstaat Kalifornien vom 9. bis zum 11. Juni stattfinden sollen.

Besucher bei der E3 in Los Angeles © AFP

Die Messe gilt als wichtiges Schaufenster für zahlreiche Technologieunternehmen, von Spielekonsolen-Herstellern bis hin zu Streamingdiensten. 2019 hatten die Veranstalter 66.000 Besucher und mehr als 200 Aussteller verzeichnet. Wegen der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus waren zuletzt zahlreiche große Messen abgesagt worden, in Deutschland unter anderem die Tourismusbörse ITB in Berlin und die Leipziger Buchmesse.

Das Coronavirus hat gewaltige Auswirkungen auf die Wirtschaft zahlreicher Länder und hat Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. In den USA wurden laut der Johns-Hopkins-Universität bereits mehr als tausend Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Mindestens 29 Menschen kamen demnach ums Leben.