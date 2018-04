Vertriebschef: 2023 sollen 1,2 Millionen Autos in China verkauft werden

Audi will seinen Absatz in China binnen sechs Jahren verdoppeln

Ingolstadt (AFP) - Audi will seinen Absatz in China binnen sechs Jahren verdoppeln. "2023 möchten wir in China 1,2 Millionen Autos verkaufen", sagte Audi-Vertriebschef Bram Schot der Branchenzeitung "Automobilwoche" laut Vorabmeldung von Montag. 2017 hatte der Ingolstädter Autohersteller 597.000 Fahrzeuge auf seinem wichtigsten Einzelmarkt verkauft.

Audi-Logo © AFP

Schot sagte, er gehe davon aus, dass der Markt für Premiumautos in Chinas auf drei Millionen Fahrzeuge wachsen werde. "Wer diese Potenziale heben will, muss vorbereitet sein", sagte der Audi-Manager.