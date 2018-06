Premierminister Turnbull will Facebook-Chef im Parlament sehen

Australiens Regierung fordert Antworten von Zuckerberg zum Nutzer-Datenschutz

Sydney (AFP) - Vor dem Hintergrund der Debatte um die Datensicherheit der Facebook-Nutzer fordert die australische Regierung Antworten von Unternehmenschef Mark Zuckerberg. Premierminister Malcolm Turnbull sagte am Donnerstag in Brisbane, er wolle Zuckerberg sehr gern im australischen Parlament sehen. "Ich würde es begrüßen, wenn Facebook vor unseren Ausschüssen aussagt", erklärte Turnbull. "Natürlich würden wir sehr gern auch den Boss sehen".

Facebook-Chef Zuckerberg im Mai in Paris © AFP

Es gebe eine Reihe von Bedenken hinsichtlich des Online-Netzwerks, sagte der australische Regierungschef, nachdem erst kürzlich bekannt geworden war, dass Facebook auch dem chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei Zugriff auf die Daten seiner Nutzer gewährt hat. Soziale Netzwerke bestimmten mittlerweile das Leben der Menschen und die Nutzer hätten ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihren Daten geschehe, sagte Turnbull.

Facebook steht bereits seit Monaten wegen seines Umgangs mit persönlichen Daten unter massivem Druck. Dabei ging es bisher um Informationen über 87 Millionen Nutzer, die bei der Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica gelandet waren. Die Daten sollen dann unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump genutzt worden sein. Zuckerberg sagte deswegen bereits im US-Kongress und bei der EU aus.

Der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses im australischen Parlament, Anthony Byrne, sagte, Zuckerberg müsse nun den 15 Millionen Nutzern in Australien erklären, warum Facebook Daten mit chinesischen Firmen teile. Es sei "vollkommen inakzeptabel", dass auf diese Weise Daten an Huawei gelangt seien, sagte er der Zeitung "The Australian". Zuckerberg müsse erklären, wie das habe passieren können.

Facebook hatte am Mittwoch erklärt, wie andere US-Technologieunternehmen mit Huawei und weiteren chinesischen Herstellern zusammengearbeitet zu haben, um Facebook mit deren Mobiltelefonen kompatibel zu machen. Huawei versicherte daraufhin, das Unternehmen habe "niemals irgendwelche Facebook-Nutzerdaten gesammelt oder gespeichert".