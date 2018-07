Britischer Ölmulti zahlt 10,5 Milliarden Dollar

Australischer Konzern BHP verkauft Fracking-Geschäft in USA an BP

Sydney (AFP) - Der australische Bergbauriese BHP verkauft für 10,5 Milliarden Dollar (9,01 Milliarden Euro) sein Fracking-Geschäft in den USA an den britischen Ölkonzern BP. Dies erfolge im Rahmen des langfristigen Plans, die Konzernstruktur zu vereinfachen und zu stärken, erklärte BHP-Chef Andrew Mackenzie am Freitag. BHP hatte das Fracking-Geschäft 2011 für 20 Milliarden Dollar gekauft - doch seitdem fiel der Ölpreis deutlich.

Logo von BP © AFP

BHP hatte deshalb bereits im vergangenen Jahr angekündigt, sein Fracking-Geschäft in den USA zu verkaufen. Die nun mit BP vereinbarte Transaktion soll solle Ende Oktober abgeschlossen sein, teilte BHP mit.

Beim Fracking wird eine Mischung aus Wasser, Sand und Chemikalien mit Druck in Gesteinsschichten gepresst, um darin fein verteiltes Gas oder Öl zu gewinnen. Die Methode ist teurer als die traditionelle Förderung, mit fallendem Ölpreis wird sie zusehend unrentabler. Der Ölpreis war ab Mitte 2014 stark gefallen - zur Zeit steigt er wieder.