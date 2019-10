US-Präsident will Bundesstaat Genehmigung für eigene Standards entziehen

Autobauer in USA unterstützen Trumps Kampf gegen Kaliforniens Emissionsstandards

Washington (AFP) - Die großen Autobauer in den USA, General Motors (GM), Fiat Chrysler und Toyota, unterstützen US-Präsident Donald Trump in seinem Vorgehen gegen die geplante Verschärfung der Emissionsstandards im Bundesstaat Kalifornien. "Wir haben die Pflicht einzuschreiten", sagte ein Sprecher der Autokonzerne, die sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben. Anderenfalls drohten "sich überschneidende und widersprüchliche Standards, die die Kosten erhöhen und die Kunden bestrafen".

Autoverkehr in Kalifornien © AFP

Die kalifornischen Behörden hatten im Juli mit den Autoherstellern BMW, Volkswagen, Ford und Honda vereinbart, dass sie freiwillig deutlich striktere Emissionsauflagen einhalten wollen als von der Trump-Regierung geplant. Trump kündigte Mitte September während eines Besuchs in Kalifornien an, dass er dem Bundesstaat die Genehmigung entziehen werde, seine eigenen Standards festzulegen.

Der Präsident argumentierte, so würden "deutlich sicherere" und "viel weniger teure" Autos gebaut. Wenn es künftig sehr geringe Unterschiede zwischen den kalifornischen und landesweiten Emissionsstandards gebe, werde dies die Autoproduktion ankurbeln und viele neue Arbeitsplätze schaffen. Trump verkündete die Maßnahme fünf Tage vor dem UN-Klimagipfel in New York. Kalifornien, unterstützt von mehr als 20 weiteren Bundesstaaten, reichte Klage ein.

Die Trump-Regierung will die Umweltnormen für Pkw und leichte Lkw bis zum Jahr 2026 auf dem von der früheren Regierung von Präsident Barack Obama vorgesehenen Standard für das Jahr 2020 einfrieren. Dieser Standard besagt, dass neue Modelle nicht mehr als etwa 6,3 Liter Sprit pro 100 Kilometer verbrauchen dürfen. Laut den Plänen aus der Obama-Zeit soll die Vorgabe bis 2025 auf rund 4,3 Liter sinken.

Die Vereinbarung der Autohersteller mit den kalifornischen Behörden sieht nur eine leichte Auflockerung des Regelwerks der Obama-Regierung vor: Die Periode bis zum Erreichen der 4,3-Liter-Norm soll demnach um ein Jahr bis 2026 verlängert werden.