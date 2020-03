Startschuss für das Frühjahrsgeschäft "verschlafen"

Autoexperte Dudenhöffer bemängelt fehlende Kaufanreize bei deutschen Herstellern

Berlin (AFP) - Auf dem deutschen Automarkt fehlt es aus Sicht des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer derzeit an benötigten Kaufanreizen. Trotz "deutlich rückläufiger" Auftragseingänge und Neuzulassungen zum Jahresbeginn hätten die Autobauer "den Startschuss für das Frühjahrsgeschäft 'verschlafen'", erklärte Dudenhöffer am Montag. Auch die Händler seien "müde" ins Jahr gestartet.

VW-Mitarbeiter © AFP

In gesättigten Märkten wie Deutschland bräuchten Konsumenten Kaufanreize, allerdings seien entsprechende Sonderangebote im Februar eher zurückgefahren worden. Dudenhöffer, der mittlerweile an der Universität im schweizerischen St. Gallen forscht, führt das in erster Linie auf eine "hohe Verunsicherung" der deutschen Autobauer zurück.

Diese hätten unter anderem lange auf die von der Regierung versprochene Umweltprämie für Elektrofahrzeuge warten müssen und könnten ihre Verbrenner angesichts des CO2-Flottengrenzwerts der EU nicht zu aggressiv bewerben. Gleichzeitig sei das Angebot an attraktiven Elektroautos nach wie vor "überschaubar".

Die Ausbreitung des Coronavirus verschärfe die Situation noch: "Die Menschen kaufen derzeit eher Mehl statt Autos." Infolge des weiteren Nachfragerückgangs erwartet Dudenhöffer aber innerhalb der kommenden Monate die benötigte zusätzliche "Verkaufsförderung" in Form von Preisnachlässen - was zumindest für potenzielle Käufer ein "Kundenschlaraffenland" schaffen könnte.