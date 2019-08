Verstorbener Manager habe "Großes in der Autowelt geschaffen"

Autoexperte Dudenhöffer würdigt Bedeutung Piëchs für die Branche

München (AFP) - Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer hat nach dem Tod des langjährigen VW-Konzernchefs Ferdinand Piëch die Bedeutung des Managers für die Branche gewürdigt. "Ohne Piëch würde die Autowelt heute anders aussehen", sagte Dudenhöffer am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. "Sein Leben war das Auto und er hat auch sehr Großes in der Autowelt geschaffen."

Ferdinand Piëch © AFP

Piëch, der am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben war, habe VW "aus einer sehr schwierigen Lage in die Zukunft geführt", sagte Dudenhöffer in der Sendung "Radiowelt am Morgen" und verwies auf die Plattformstrategie des Konzerns. Aus dieser Strategie habe Piëch ein Konzept gemacht, "was weiter entwickelt worden ist, so dass baugleiche Fahrzeuge bei mehreren Marken aufgetreten sind." Der Auto-Experte fügte an: "Skoda ist mit ihm genau das geworden, was es ist. Vorher war es Audi, was er als Innovationsmarke geprägt hat."

Zugleich habe Piëch sehr strategisch agiert und sei "kaltherzig" gewesen, sagte Dudenhöffer. Aus Sicht des Auto-Experten wird es künftig keine Manager wie Piëch mehr geben: "Die Zeit hat sich total geändert. Wir kommen aus einer Zeit, wo man von oben nach unten das Unternehmen geleitet hat. Heute sind andere Dinge angesagt."