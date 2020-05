Autogipfel mit Kanzlerin Merkel

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Dienstag (10.30 Uhr) in einer Telefonkonferenz mit Vertretern von Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften der deutschen Automobilindustrie über Wege aus der Corona-Krise. Es wird nach Angaben der Bundesregierung um die Probleme der Branche bei der Belieferung mit den nötigen Teilen sowie die Folgen für die Beschäftigten gehen.

Kanzlerin Angela Merkel Ende April © AFP

Entscheidungen etwa über von der Branche geforderte Kaufprämien stellte die Regierung nicht in Aussicht. Die Kanzlerin hatte jüngst betont, bei Verhandlungen über Konjunkturpakete werde es "ganz wichtig" sein, klimapolitische Fragen "nicht aus den Augen zu verlieren". An der Telefonkonferenz nehmen Vertreter der Herstellerfirmen und des Verbands der Automobilindustrie teil, ebenso der IG Metall. Merkel hat mehrere Minister an ihrer Seite - darunter auch Umweltministerin Svenja Schulze (SPD).