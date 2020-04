Erste Lieferung aus China Anfang kommender Woche erwartet

BASF will 101 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken spenden

Ludwigshafen (AFP) - Der Chemiekonzern BASF will im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland 101 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken spenden. Die Masken würden in China eingekauft und für den Versand nach Deutschland vorbereitet, teilte BASF am Dienstag mit. Die erste Lieferung erwartet der Konzern demnach "voraussichtlich Anfang nächster Woche" am Flughafen Frankfurt am Main.

Logo von BASF © AFP

BASF-Chef Martin Brudermüller erklärte, "wir nutzen unsere Einkaufsnetzwerke und unsere Logistik in China, um zu helfen". Der Konzern komme für die Kosten des Einkaufs und des Transports der Masken auf.

100 Millionen Masken gehen demnach an die Bundesrepublik, eine Million Masken an das Land Rheinland-Pfalz. In Ludwigshafen liegt die Unternehmenszentrale und mit rund 35.000 Mitarbeitern der weltweit größte Produktionsstandort der BASF, wie das Unternehmen betonte. "Eine Notsituation wie diese können wir nur alle gemeinsam bewältigen", erklärte Brudermüller.

Wenn die Masken in Frankfurt am Main ankommen, sollen sie an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) übergeben werden. Die Verteilung der Masken erfolge über das Bundesministerium für Gesundheit und in Rheinland-Pfalz durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.