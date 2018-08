Wirtschaftsforscher zweifeln an rascher Gesundung des Landes

BDI: Griechenland wieder attraktiv für deutsche Firmen

Berlin (AFP) - Griechenland wird nach Einschätzung der deutschen Industrie wieder an Attraktivität für deutsche Unternehmen gewinnen. "Das gute Ende der europäischen Hilfsprogramme ist ein positives Signal für Griechenland selbst und die EU insgesamt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Joachim Lang, der "Rheinischen Post" vom Montag. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) äußerte aber Zweifel an einer raschen Gesundung des Landes.

Blick über Athen © AFP

Griechenland verlässt am Montag nach mehr als acht Jahren den finanziellen Rettungsschirm, dann endet das dritte Kreditprogramm. Seit 2010 bekam Griechenland internationale Kredite, um einem offiziellen Staatsbankrott zu entgehen, die internationalen Gläubiger gewährten dem Mittelmeerstaat Kredite in Höhe von insgesamt fast 274 Milliarden Euro.

Griechenland könne dank europäischer Solidarität nun wieder auf eigenen Beinen stehen, außerdem hätten Strukturreformen das Wirtschaftswachstum belebt, sagte Lang der "Rheinischen Post". "Im Ergebnis sind wir in der Industrie überzeugt, dass der griechische Markt für deutsche Unternehmen wieder attraktiver wird." Die Regierung in Athen müsse sich nun allerdings "gezielt den Defiziten in Verwaltung, Justiz, den Arbeits- und Produktmärkten widmen".

Die Schuldenkrise und die von den internationalen Gläubigern auferlegten Kürzungsprogramme im Gegenzug für drei Kreditpakete haben Griechenland in eine Krise gestürzt. Athen stimmte zu, unter anderem Privatisierungen und einschneidende Kürzungen bei den Sozialsystemen, etwa bei den Renten, vorzunehmen. Trotz der Kredite bleibt Athens Gesamtverschuldung mit fast 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) immens hoch.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Griechenland ein leichtes Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent. Die Regierung aus der Syriza-Allianz von Ministerpräsident Alexis Tsipras und der rechtspopulistischen Partei der Unabhängigen Griechen (Anel) sieht darin einen Hoffnungsschimmer. Allerdings bleibt das hoch verschuldete Land noch Jahre unter strikter Beobachtung.

Der Experte Alesander Kritikos vom DIW verwies im Bayerischen Rundfunk darauf, dass dem Land die Verwendung seiner Staatseinnahmen für mehrere Jahrzehnte vorgeschrieben ist. Griechenland werde "für weitere 42 Jahre Primärüberschüsse im Staatshaushalt" produzieren müssen. Das sei keine "nationale Souveränität". Eine Rückkehr an den Kapitalmarkt zu tragbaren Zinsen hält der Experte für zweifelhaft.

DIW-Chef Marcel Fratzscher sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die größte Schwäche Griechenlands seien die "schlechten Institutionen". Die Reformen würden "noch viele Jahre andauern", er erwarte jedoch, dass durch die großzügige Schuldenumstrukturierung Griechenland in den kommenden Jahren "keine weiteren Gelder von Europa benötigen wird". Das Ende des Hilfsprogramms bezeichnete Fratzscher als "gut und richtig".