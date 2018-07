BGH entscheidet über Kosten bei Flügen von Bundespolizisten als "Sky Marshals"

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (10.00 Uhr), ob eine Fluggesellschaft die Kosten für den Einsatz von Bundespolizisten als sogenannte Sky Marshals an Bord komplett tragen muss. Die Lufthansa verlangt unter anderem eine Erstattung von Steuern sowie Start- und Landegebühren, für die sie aufkommen muss. Sky Marshals sind auf ausgewählten Strecken unerkannt an Bord, um im Ernstfall einen Anschlag zu verhindern. (Az. III ZR 391/17)

Lufthansa-Maschine in Tegel © AFP

Das Bundespolizeigesetz verpflichtet Fluggesellschaften, die Beamten für ihren Einsatz als Flugsicherheitsbegleiter unentgeltlich mitfliegen zu lassen. Nach Ansicht der Lufthansa umfasst dies aber nicht die Verpflichtung, auch passagierbezogene Zahlungen wie Steuern und Gebühren an Behörden oder Flughäfen tragen zu müssen.