BGH prüft Entschädigung wegen Vereitelung einer gebuchten Kreuzfahrt

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Dienstag (9.00 Uhr) eine Entschädigung im Zusammenhang mit einer für ein Ehepaar ausgefallenen Kreuzfahrt. Die Klägerin macht gegenüber einem Reiseveranstalter eine Entschädigungszahlung wegen Vereitelung einer gebuchten Karibikreise geltend. Sie verlangt den Reisepreis sowie Ersatz für die Mehrkosten einer selbst gebuchten Ersatzreise.

BGH in Karlsruhe © AFP

In dem zu verhandelnden Fall buchte ein Ehepaar für den November 2015 eine Kreuzfahrt in der Karibik für knapp 5000 Euro. Sie konnten die Reise allerdings nicht antreten, weil es auf dem Schiff keine Buchung für sie gab. Sie reisten daraufhin in der Zeit mit einem Mietwagen durch Florida, wodurch Mehrkosten von knapp 900 Euro entstanden.