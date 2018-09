BGH prüft Ersatzansprüche für Flugausfall wegen Streiks an Passagierkontrolle

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft am Dienstag (9.00 Uhr), welche Ansprüche Fluggäste nach der durch einen Streik an der Passagierkontrolle verursachten Annullierung eines Flugs haben. In dem Fall zog ein Ehepaar vor Gericht, weil im Februar 2015 ihr gebuchter Flug von Hamburg nach Lanzarote von ihrer Fluggesellschaft gestrichen wurde. Grund dafür war ein Streik der Beschäftigten an der Passagierkontrolle in Hamburg. (Az. X ZR 111/17)

Flugzeug im Landeanflug in Düsseldorf © AFP

Das Ehepaar verlangt Ausgleichszahlungen unter anderem für die Kosten eines Ersatzflugs. Die Klage war in den Vorinstanzen erfolglos, weil nach Ansicht der Gerichte die Flugannullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgehe und die Fluggesellschaft deshalb nicht zahlen müsse.