BGH prüft Fristsetzung zur Schadensbehebung in Mietwohnung bei Auszug

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Mittwoch (11.00 Uhr), ob Vermieter im Streit um Schäden an der Wohnung bei Auszug dem Mieter eine Frist zur Schadenbeseitigung setzen müssen. Im aktuellen Fall hatte ein Vermieter Schadenersatz vom Mieter nach Rückgabe der Wohnung in Höhe von über 15.000 Euro verlangt, unter anderem weil mehrere Räume mit Schimmel befallen waren.

BGH in Karlsruhe © AFP

Eine Frist zu Beseitigung der betreffenden Schäden hatte er dem Beklagten, der sieben Jahre in der Wohnung gelebt hatte, zuvor nicht gesetzt. Die Schadenersatz-Klage des Vermieters hatte in den Vorinstanzen teilweise Erfolg, dagegen ging der Mieter in Revision.