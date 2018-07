BGH prüft Schadenersatz bei Auffahrunfall in einer Waschstraße

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft am Donnerstag (10.00 Uhr), ob bei einem Auffahrunfall in einer Waschstraße Schadenersatz gezahlt werden muss. Der Kläger benutzte mit seinem Wagen eine vollautomatisierte Anlage, durch die Autos gezogen werden. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall, weil der Fahrer eines Wagens in der Waschstraße grundlos bremste. Der Kläger verlangt von dem Anlagenbetreiber Schadenersatz von rund 1200 Euro. (Az. VII ZR 251/17)

BGH in Karlsruhe © AFP

Das Amtsgericht Wuppertal gab der Klage noch statt. Das Landgericht wies diese allerdings im Berufungsverfahren ab, weil nach seiner Ansicht keine Pflichtverletzung vorlag. Die Richter sahen den Grund für den Unfall allein im Fehlverhalten des Fahrers, der in der Anlage bremste.